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Джуда Лоу озадачил вопрос о Достоевском и Боге

Британский актер пообщался с журналистами на Венецианском кинофестивале.

Джуда Лоу озадачил вопрос о Достоевском и Боге
Джуд Лоу Фото: globallookpress.com

На острове Лидо в Италии проходит 76-й Венецианский фестиваль. На одной из его площадок накануне состоялась пресс-конференция, главным героем которой стал британский актер Джуд Лоу.

Во время беседы он рассказывал о съемках сериала «Новый папа». На большинство вопросов исполнитель роли молодого понтифика отвечал с легкостью и улыбкой на лице, но некоторые его немного удивили.

Один из журналистов спросил актера о русском писателе Федоре Достоевском. В контексте пресс-конференции репортеру стало интересно, что Лоу думает о тезисе классика, который приблизительно звучит следующим образом: «Если Бога нет, то все дозволено».

«Я спал три часа, а вы о Достоевском спрашиваете!», — ответил звезда картины «Шерлок Холмс».

По его мнению, классик хорошо знал, о чем говорит. Актер также высказался, что людям позволено все, даже если Бог есть, пишут РИА Новости.

Напомним, сериал «Новый папа» — продолжение истории о «Молодом папе». На съемочной площадке компанию Джуду Лоу составили Джон Малкович, Шэрон Стоун и другие. Планируется, что зрители увидят продолжение истории будущей зимой. Журналисты на кинофестивале в Италии уже познакомились с двумя эпизодами «Нового папы».

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Тэги:

Венецианский кинофестиваль 2019Джуд ЛоуСериал "Молодой Папа"Сериал «Новый папа»

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Джуда Лоу озадачил вопрос о Достоевском и Боге
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