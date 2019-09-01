«Один живет»: Шепелев пошутил над «самостоятельностью» 6-летнего сына

Он иронично ответил на один из комментариев в Сети.

36-летний Дмитрий Шепелев в своем блоге часто рассказывает о воспитании сына, 6-летнего Платона. Если телеведущий на какое-то время перестает говорить о наследнике, то поклонники начинают беспокоиться.

Накануне Дмитрий опубликовал в блоге новый пост. Телеведущий отметил, что первый день осени стал для него особенным. Однако подробности раскрывать не стал, оставив их на потом. Заинтриговать поклонников у Шепелева не вышло. В комментариях пользователи больше интересовались, что происходит с Платоном. На один из таких вопросов Шепелев ответил шуткой.

Во время общения с Дмитрием несколько подписчиков также посетовали, что в блоге телеведущего нет фото наследника. Шепелев на подобные реплики отреагировал короткой фразой: «И не будет».

Напомним, недавно Дмитрий преподнес Платону подарок, о котором мальчик давно мечтал. Речь идет о новом велосипеде. Говоря о воспитании единственного сына, Шепелев не раз упоминал, что финансовые возможности позволяют ему радовать Платона дорогими презентами. Однако телеведущий старается дарить подарки мальчику только на важные даты, чтобы не избаловать его.