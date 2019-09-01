Жена Овечкина призналась, что материнство «перевернуло» ее жизнь

Анастасия Шубская и Александр Овечкин воспитывают годовалого сына Сергея. Малыш появился на свет в августе 2018 года. В недавнем интервью младшая дочь покойной Веры Глаголевой призналась, что материнство «перевернуло» всю ее жизнь.

«С рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду», — приводит Hello! слова Анастасии Шубской.

Возлюбленная Овечкина заранее готовилась к родам. По словам модели, у нее был определенный опыт, ведь она нянчилась с детьми своих старших сестер — Анны и Марии. Будущая мамочка скупала для малыша приданное: костюмчики, ползунки, пинетки. Однако практически все вещи Анастасии пришлось раздать и перейти к одежде на три-четыре месяца. Их с Александром первенец родился крупным.

Своего мужа Шубская считает самым заботливым отцом. Модель не скрывает: Сережа очень любит папу и у них своя особая связь. При этом дочка покойной Веры Глаголевой подметила, что мечтает выйти из декрета и попробовать свои силы в сфере дизайна.