«Этель и Клара»: 79-летний Виторган сходил на прогулку с дочерьми

79-летний Эммануил Виторган вместе с 57-летней Ириной Млодик воспитывает двух дочерей: старшей Этель в феврале исполнился годик. А не так давно актер сообщил о рождении Клары. Младшую наследницу бывший свекор Ксении Собчак назвал в честь своей мамы.

В Instagram Эммануил Гедеонович опубликовал свежие кадры, отправившись на прогулку с дочерьми. Пока сестренка Максима Виторгана резвилась на детской площадке, супруг Ирины Млодик укачивал в коляске маленькую Клару.

Ранее актер уже делился свежим фото с возлюбленной и дочерьми, сообщив поклонникам о пополнении в семействе.

«Этель и Клара. Счастье!!» — отметил Эммануил Виторган.

К слову, еще в первых числах августа супруг Ирины Млодик в Instagram спрашивал звездных коллег по поводу опытных и надежных нянечек. Эммануил Гедеонович искал помощниц с рекомендациями, которым он смог бы доверить двоих детей. Судя по всему, речь шла не только об Этель, но и о маленькой Кларе.