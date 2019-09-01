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«Этель и Клара»: 79-летний Виторган сходил на прогулку с дочерьми

Актер не пренебрегает своими отцовскими обязанностями.

«Этель и Клара»: 79-летний Виторган сходил на прогулку с дочерьми
Эммануил Виторган и Ирина Млодик (Фото: Globallookpress.com)

79-летний Эммануил Виторган вместе с 57-летней Ириной Млодик воспитывает двух дочерей: старшей Этель в феврале исполнился годик. А не так давно актер сообщил о рождении Клары. Младшую наследницу бывший свекор Ксении Собчак назвал в честь своей мамы.

В Instagram Эммануил Гедеонович опубликовал свежие кадры, отправившись на прогулку с дочерьми. Пока сестренка Максима Виторгана резвилась на детской площадке, супруг Ирины Млодик укачивал в коляске маленькую Клару.

Ранее актер уже делился свежим фото с возлюбленной и дочерьми, сообщив поклонникам о пополнении в семействе.

«Этель и Клара. Счастье!!» — отметил Эммануил Виторган.

К слову, еще в первых числах августа супруг Ирины Млодик в Instagram спрашивал звездных коллег по поводу опытных и надежных нянечек. Эммануил Гедеонович искал помощниц с рекомендациями, которым он смог бы доверить двоих детей. Судя по всему, речь шла не только об Этель, но и о маленькой Кларе.

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Звездные детиИрина МлодикЭммануил Виторган

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«Этель и Клара»: 79-летний Виторган сходил на прогулку с дочерьми
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