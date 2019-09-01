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Фанаты вскрыли гроб на похоронах музыканта DJ Arafat

Поклонники не могли поверить, что их кумира больше нет, и устроили давку на траурной церемонии.

Фанаты вскрыли гроб на похоронах музыканта DJ Arafat
Анж Дидье Хуон. Фото: Instagram@djarafat

В середине августа в крупном городе Абиджан в Африке погиб один из самых популярных музыкантов континента Анж Дидье Хуон, выступавший под сценическим именем DJ Arafat. 33-летний хип-хоп исполнитель попал в аварию на мотоцикле и получил травмы, несовместимые с жизнью.

На похороны звезды, которые состоялись накануне, пришли несколько тысяч фанатов. Как выяснилось, многие из них не верили в то, что Хуон действительно мертв. Желая удостовериться, что в гробу лежит именно его тело, поклонники вскрыли гроб и сорвали с трупа одежду, идентифицируя татуировки на коже.

Все происходящее активно снималось на камеры смартфонов, вскоре в Сети распространились видео с траурной церемонии. На кадрах роликов можно увидеть толпу кричащих людей, устроивших вокруг открытого гроба настоящую давку.

«Мы хотели посмотреть на нашего кумира перед тем, как могилу закопают», – анонимно рассказал журналистам один из фанатов.

Как сообщает BBC, утихомирить поклонников пришлось полиции. Стражи порядка были вынуждены пустить слезоточивый газ, после чего похороны удалось продолжить.

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DJ ArafatАфрикамузыкантпохороны

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Фанаты вскрыли гроб на похоронах музыканта DJ Arafat
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