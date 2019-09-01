Под давлением общественности Dior удалила рекламу с Джонни Деппом

Большой скандал в социальных сетях вызвала новая реклама духов бренда Dior, сообщает Associated Press. Компания выпустила ролик о мужском аромате под названием Sauvage («Дикарь»). В видео были задействованы известный актер Джонни Депп и танцующий американский индеец.

Западное общество разразилось рядом гневных комментариев в адрес данной рекламы. Во-первых, приравнивание коренных народов Америки к дикарям назвали расизмом. А во-вторых, использование индейцев и их атрибутики в продвижении товароы уже несколько раз порождало скандалы из-за «присвоения культуры» притесненных рас, что в США практически приравнивается в расизму.

Несмотря на то, что танцор в ролике — настоящий индеец, да и у самого Деппа есть корни среди этого народа, волну негатива сдержать не удалось. В итоге под давлением общественности Dior удалил ролик из всех социальных сетей. Джонни Депп никак не прокомментировал этот скандал.

А как вы считаете, есть ли что-то зазорное в использовании индейской культуры в рекламе?