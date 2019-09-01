Бузова в оранжевом топе устроила танцы на ночной дороге

Из-за плотного рабочего графика Ольга Бузова проводит много времени в поездках по стране. Певица гастролирует по российским городам, а в свободное время не забывает радовать поклонников в соцсети кадрами из путешествий.

В новом видео, которое Бузова опубликовала в Instagram, она, одетая в яркий трикотажный костюм и оранжевый топ, зажигательно отплясывает в компании подруги под популярную композицию, стоя рядом с автомобилем на ночной дороге. Действие происходит в половине первого утра, поэтому движения на трассе практически нет.

«Трасса М4 Дон. 0.30. Пытаемся все-таки выяснить, как танцуют пчелы», – отметила певица в подписи к ролику.

В комментариях некоторые подписчики раскритиковали артистку. Кто-то вновь упрекнул ее в отсутствии таланта и неумении танцевать, другие же предположили, что она перебрала горячительных напитков.

«Для начала выясни, как люди должны танцевать, а потом уже выясняй, как пчелы двигаются», «Ее уровень – это действительно трасса! Корявые движения под такую же бездарную песню!», «Не петь, не танцевать!», «Посмешище да и только», – высказались недоброжелатели.

К слову, недавно звезде «Дома-2» предложили пропагандировать безопасность на дорогах страны. По словам вице-премьера Максима Акимова, Бузова сейчас – лидер общественного мнения и наверняка ответственный человек. А в Instagram у певицы и телеведущей миллионы подписчиков, которые наверняка прислушаются к ее словам.

А вам нравится, как танцует Ольга Бузова?