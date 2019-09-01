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Фильму сына Тарковского устроили овации на Венецианском фестивале

Андрей Тарковский-младший посвятил документальную картину творчеству отца.

Фильму сына Тарковского устроили овации на Венецианском фестивале
Андрей Тарковский на съемках, 1973 год. Фото: globallookpress.com

На Венецианском кинофестивале настоящий фурор произвела документальная лента Андрея Тарковского-младшего. В фильме Tarkovskij Cinema Prayer режиссер рассказал о творчестве своего знаменитого отца, которое по праву считается одним из значимых явлений мировой культуры.

Сын Тарковского лично представил картину собравшимся на показе зрителям. Он отметил, что его основной задачей было не столько рассказать о родителе, сколько раскрыть его творческую мотивацию и показать причины, по которым он решил посвятить себя именно кино. По словам Тарковского-младшего, на отца сильно повлияли произведения Федора Достоевского, с которыми так или иначе перекликается каждая его картина.

Публика устроила картине настоящую овацию. Как передает «РИА Новости», очередь на показ фильма собралась задолго до его начала. При этом зрительский интерес оказался настолько большим, что в зале оказалось недостаточно мест для всех желающих увидеть Tarkovskij Cinema Prayer.

Напомним, на 76-м фестивале кино в Венеции в числе других была презентована и картина «Джокер», где Хоакин Феникс исполнил роль врага Бэтмена. Фильм получил восторженны отзывы зрителей, его премьера в России намечена на 3 октября 2019 года, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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Тэги:

Андрей ТарковскийВенецианский кинофестивальдокументальный фильм

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Фильму сына Тарковского устроили овации на Венецианском фестивале
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