50-летняя Энистон заплатила агентству 750 тысяч долларов за одно свидание

Актриса Дженнифер Энистон после долгого и непростого развода с вторым супругом Джастином Теру решила поскорее устроить свою личную жизнь.

Недавно она обратилась в брачное агентство. Чтобы уж точно не прогадать, выбрала организацию, которая работает с обеспеченными клиентами. Ради встречи с одним из претендентов звезда сериала «Друзья» заплатила без малого 750 тысяч долларов. Мужчина за рандеву со знаменитостью отдал ту же сумму.

Деньги экс-супруга Брэда Питта потратила не зря. Уже после первого свидания, которое организовала агентство, Энистон закрутила роман. Ее избранником стал таинственный бизнесмен, который крайне далек от шоу-бизнеса. Его имя Дженнифер пока не раскрывает.

При этом журналистам удалось узнать, как бизнесмен относится к актрисе. По информации австралийского издания NW, он хочет прожить с ней оставшуюся жизнь.

Напомни, уже который год вокруг Энистон не утихают слухи, что актриса возобновила отношения с Брэдом Питтом. Об этом стали говорить больше после того, как звезда фильма Тарантино «Однажды…в Голливуде» посетил праздничную вечеринку по случаю 50-летия экс-супруги. Позже над подобными слухами Брэд Питт лишь рассмеялся.