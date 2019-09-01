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50-летняя Энистон заплатила агентству 750 тысяч долларов за одно свидание

Оно оказалось удачным, и звезда сериала «Друзья» закрутила роман.

50-летняя Энистон заплатила агентству 750 тысяч долларов за одно свидание
Дженнифер Энистон Фото: globallookpress.com

Актриса Дженнифер Энистон после долгого и непростого развода с вторым супругом Джастином Теру решила поскорее устроить свою личную жизнь.

Недавно она обратилась в брачное агентство. Чтобы уж точно не прогадать, выбрала организацию, которая работает с обеспеченными клиентами. Ради встречи с одним из претендентов звезда сериала «Друзья» заплатила без малого 750 тысяч долларов. Мужчина за рандеву со знаменитостью отдал ту же сумму.

Деньги экс-супруга Брэда Питта потратила не зря. Уже после первого свидания, которое организовала агентство, Энистон закрутила роман. Ее избранником стал таинственный бизнесмен, который крайне далек от шоу-бизнеса. Его имя Дженнифер пока не раскрывает.

При этом журналистам удалось узнать, как бизнесмен относится к актрисе. По информации австралийского издания NW, он хочет прожить с ней оставшуюся жизнь.

Напомни, уже который год вокруг Энистон не утихают слухи, что актриса возобновила отношения с Брэдом Питтом. Об этом стали говорить больше после того, как звезда фильма Тарантино «Однажды…в Голливуде» посетил праздничную вечеринку по случаю 50-летия экс-супруги. Позже над подобными слухами Брэд Питт лишь рассмеялся.

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Брэд ПиттДжастин ТеруДженнифер Энистонпервое свидание

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50-летняя Энистон заплатила агентству 750 тысяч долларов за одно свидание
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