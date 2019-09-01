Навка устроила тематическую вечеринку в честь 5-летия дочери

44-летняя Татьяна Навка в Stories поделилась фотоотчётом, показав свежие кадры, которые были сделаны на детской вечеринке 5-летней Нади Песковой. Младшая дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду отметила свой день рождения еще 21 августа. Для именинницы Татьяна устроила тематический праздник по мотивам сказки об Аладдине и принцессе Жасмин. Маленьких гостей развлекали аниматоры.

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Поздравить Надежду с первым юбилеем пришел 6-летний Саша Плющенко, дети поп-короля сцены: Алла-Виктория и Мартин. В качестве угощений подавались фрукты, легкие закуски, не забыла Татьяна и о сладостях. Так, фигуристка заказала для дочери трехъярусный торт с пятью свечками и фигуркой принцессы Жасмин.

«С каждым годом наш ангел растет, даря все новые ощущения от каждого своего шага», — писала в микроблоге Татьяна.

Напомним, что у фигуристки есть уже взрослая дочь Саша от бывшего возлюбленного Александра Жулина. В юности девушка увлекалась теннисом, однако оставила спорт из-за травмы.