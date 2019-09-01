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Рудковская не отказала мужу в медленном танце на Дрезденском балу

Евгений Плющенко вместе с супругой насладились выступлением Эмина Агаларова.

Рудковская не отказала мужу в медленном танце на Дрезденском балу
Яна Рудковская и Евгений Плющенко (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская не отказала Евгению Плющенко в медленном танце на Дрезденском балу. Светская львица насладилась «живым» выступлением Эмина Агаларова вместе со своим возлюбленным.

«Закружились в танце с Евгением на Дрезденском балу под романтичного Эмина!! Вот так и кружимся вместе уже 12 лет… Очень красивое мероприятие станет в Санкт-Петербурге ежегодным», — добавила Яна.

Ранее бизнесвумен назвала Евгения Плющенко «любовью своей жизни». Пара воспитывает 6-летнего сына Сашу. В одном из интервью музыкальный продюсер призналась, что она часто сталкивается с мифами о своей семье. По словам Яны, многие уверены, что ее муж и младший сын работает только для того, чтобы она могла покупать дизайнерские вещи и украшения. При этом Рудковская заверила, что вполне может обеспечивать семью самостоятельно. Если Плющенко откажется от всех проектов им не придется голодать, добавила возлюбленная спортсмена.

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Евгений ПлющенкоЗвездные детиЭмин АгаларовЯна Рудковская

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Рудковская не отказала мужу в медленном танце на Дрезденском балу
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