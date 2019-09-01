Постройневшая Дубцова вышла на пляж в леопардовом купальнике

Ирина Дубцова активно ведет страничку в Instagram, где делится с поклонниками снимками из путешествий, со съемок и, конечно, собственными фото. Один из последних кадров певицы по-настоящему восхитил поклонников, которые не устают отмечать, что она в любых обстоятельствах сохраняет цветущий вид, а в последнее время еще и заметно постройнела.

На новом снимке победительница «Фабрики звезд» запечатлена на морском берегу. Она позирует перед камерой, облаченная в закрытый купальник с леопардовым принтом и накинутой на плечи легкой тунике. В подписи к посту Дубцова посетовала, что лето, к сожалению, закончилось.

«Пока лето. А через пару часов будет Пока, лето», – проводила артистка уходящий теплый сезон.

Подписчики адресовали певице десятки комплиментов. «А Ира, как всегда, красотка!», «Пантера, не иначе», «Ирина, какая же вы красивая. Просто богиня», «Классная во всем», «Шикарно выглядите», «Ира, красивая до безумия», – восхитились фанаты.

Ранее Дубцова раскрыла секрет своей стройной фигуры. Как рассказала звезда, она всегда придерживалась здорового питания, однако после родов начала набирать вес. Она обратилась к медикам, чтобы выяснить причину неприятных изменений в фигуре, но врачи лишь развели руками: проблем со здоровьем, которые могли привести к полноте, у певицы не оказалось.

Помочь Ирине смог психолог, который пришел к выводу, что поправляется она на нервной почве, а лишние килограммы для нее сродни психологической броне. Осознав, что так оно и есть, исполнительница неожиданно для себя начала худеть.