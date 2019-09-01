НОВОСТИ

55 лет назад вышел первый выпуск программы «Спокойной ночи, малыши!»

Создатели выбрали название телепередачи незадолго до премьерного показа.

55 лет назад вышел первый выпуск программы «Спокойной ночи, малыши!»
Кадр из программы «Спокойной ночи, малыши!»

Несколько поколений выросли на программе «Спокойной ночи, малыши!». Первый ее выпуск вышел 1 сентября, ровно 55 лет назад. При этом официальным днем рождения программы считают 26 ноября 1963-го.

В самом начале юные зрители не встречались с любимыми персонажами. В первые годы программа выходила исключительно в прямом эфире, так как не было возможности ее записывать. На экране транслировали лишь картинки, которые дополнял закадровый текст.

Уже в 60-х героями программы стали куклы. Первым в передаче появился пес Филя, позже ему компанию составили Степашка, Хрюша и Каркуша. Самым молодым персонажем программы «Спокойной ночи, малыши!» стал Мишутка. Он появился на экранах лишь в 2002-м.

Эту детскую программу трудно представить не только без ее персонажей, но и с другим названием. Оказывается, к нынешнему варианту пришли далеко не сразу. Версий было немало – «Вечерняя сказка», «Сказка на ночь», «Спокойной ночи». Конечный вариант, «Спокойной ночи, малыши!», появился незадолго до первого эфира.

Еще одна визитная карточка программы – заставка. Песня «Спят усталые игрушки» звучала в каждом выпуске, но сама заставка менялась. В 60-е годы она была черно-белой. Тогда показывали часы, на которых двигалась стрелка. В тот период телепередача выходила еще в разное время.

Чтобы стрелка показывала нужный час, художник Ирина Власова каждый раз выставляла время вручную. Уже в 70-е заставка стала цветной. За 55 лет программа не раз получала престижные награды. В ее копилке есть три премии ТЭФИ.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

передачаТЭФИюбилей

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
55 лет назад вышел первый выпуск программы «Спокойной ночи, малыши!»
Интересно?
Поделись с друзьями: