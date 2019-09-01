55 лет назад вышел первый выпуск программы «Спокойной ночи, малыши!»

Несколько поколений выросли на программе «Спокойной ночи, малыши!». Первый ее выпуск вышел 1 сентября, ровно 55 лет назад. При этом официальным днем рождения программы считают 26 ноября 1963-го.

В самом начале юные зрители не встречались с любимыми персонажами. В первые годы программа выходила исключительно в прямом эфире, так как не было возможности ее записывать. На экране транслировали лишь картинки, которые дополнял закадровый текст.

Уже в 60-х героями программы стали куклы. Первым в передаче появился пес Филя, позже ему компанию составили Степашка, Хрюша и Каркуша. Самым молодым персонажем программы «Спокойной ночи, малыши!» стал Мишутка. Он появился на экранах лишь в 2002-м.

Эту детскую программу трудно представить не только без ее персонажей, но и с другим названием. Оказывается, к нынешнему варианту пришли далеко не сразу. Версий было немало – «Вечерняя сказка», «Сказка на ночь», «Спокойной ночи». Конечный вариант, «Спокойной ночи, малыши!», появился незадолго до первого эфира.

Еще одна визитная карточка программы – заставка. Песня «Спят усталые игрушки» звучала в каждом выпуске, но сама заставка менялась. В 60-е годы она была черно-белой. Тогда показывали часы, на которых двигалась стрелка. В тот период телепередача выходила еще в разное время.

Чтобы стрелка показывала нужный час, художник Ирина Власова каждый раз выставляла время вручную. Уже в 70-е заставка стала цветной. За 55 лет программа не раз получала престижные награды. В ее копилке есть три премии ТЭФИ.