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В Италии умер лучший друг Арнольда Шварценеггера

Культурист Франко Коломбо скончался на Сардинии.

В Италии умер лучший друг Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер Фото: globallookpress.com

В Италии утонул 78-летний спортсмен, лучший друг актера Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо. Это случилось на Сардинии. По предварительной информации, причиной гибели культуриста стали проблемы с сердцем.

О смерти Франко Коломбо сообщил Арнольд Шварценеггер. В блоге он написал проникновенное письмо, в котором подробно рассказал о покойном друге. Они познакомились больше 50 лет назад в Мюнхене и с того момента почти не расставались. Даже после того, как звезда фильма «Терминатор» переехал в США, друг последовал за ним.

«Я мог прожить и без денег, и без родителей, но без тебя прожить я бы не смог», — признался актер.

Арнольд Шварценеггер поблагодарил Коломбо за все моменты, проведенные вместе, и дал слово, что будет хранить память о нем.

«Буду помнить радость, которую ты принёс в мою жизнь, советы, которые ты давал мне, и вечную искру в глазах. Ты был мне лучшим другом», — добавил актер.

Напомним, итальянский спортсмен Франко Коломбо дважды становился «Мистером Олимпия». Когда его друг Арнольд Шварценеггер прославился, то культурист стал получать эпизодические роли в кинолентах, например, «Терминаторе» и «Бегущем человеке». Также Франко Коломбо участвовал в культовой документальной картине «Качай железо», которая рассказывает о мире бодибилдинга.

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Арнольд Шварценеггербодибилдерсмерть друга

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В Италии умер лучший друг Арнольда Шварценеггера
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