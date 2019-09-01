Дочь Тимати встретила День знаний в салоне красоты

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в Instagram поделилась забавной видеозаписью со своей внучкой Алисой. Пятилетняя девочка встретила День знаний, который по всей России отмечается 1 сентября, в салоне красоты. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как Алисе делают прическу и красят кончики волос. Ребенок в полном восторге.

«Все готовятся к началу учебного года. Кто-то покупает книжки, тетрадки, карандаши, а кто-то… С другой стороны, вспомните, всегда были «умные» и «красивые», но мы так легко не сдадимся! Сначала голова приняла симпатичную форму, а с завтрашнего дня будем наполнять её не менее красивым содержанием. Правда, клиентка салона красоты ещё об этом не подозревает… С 1 сентября всех нас!» — заявила Симона Юнусова.

Напомним, что дочь Алиса родилась у Тимати от отношений с моделью Аленой Шишковой, второй вице-мисс Россия 2012 года. Правда, через несколько лет после рождения ребенка пара рассталась.

Сейчас Тимати живет с другой моделью, Анастасией Решетовой. Девушка беременна от рэпера. Скоро у Алисы на свет появится либо братик, либо сестренка.