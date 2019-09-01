Жена Газманова вспомнила, как провожала дочь в первый класс

По словам супруги музыканта, она с мужем и сыновьями всегда рядом с Марианной.

Жена музыканта Олега Газманова Марина в Instagram рассказала, как провожала свою дочь Марианну много лет назад в первый класс. Сейчас дочери Олега Газманова уже 15 лет.

По словам Марины Газмановой, в первый класс они отводили Марианну всей семьей. Тогда девочка была в платьице с белыми воротничками и розовыми в горошек бантиками. В тот день Марианна просто требовала, чтобы родители как можно скорее отвели ее в первый класс.

«Как только прибыли, выскользнула из моей ладони твоя ручонка, я слышала твой звонкий голосок в толпе ребятишек и видела мелькающую рыжую головушку. Ты быстренько со всеми познакомилась, уже сидела на плече десятиклассника и отзванивала колокольчиком свой первый учебный звонок!» — заявила Марина Газманова.

Как сказала супруга музыканта, сейчас Марианна пошла уже в десятый класс. Она пожелала своей дочери найти свой дальнейший путь. Кроме того, она надеется, что у Марианны все прекрасно будет складываться в отношениях с учителями и сверстниками. По словам Марины Газмановой, она всегда будет рядом с ребенком вместе с ее отцом и братьями.