НОВОСТИ

Жена Газманова вспомнила, как провожала дочь в первый класс

По словам супруги музыканта, она с мужем и сыновьями всегда рядом с Марианной.

Жена Газманова вспомнила, как провожала дочь в первый класс
Жена Газманова вспомнила, как провожала дочь в первый класс/globallookpress.com

Жена музыканта Олега Газманова Марина в Instagram рассказала, как провожала свою дочь Марианну много лет назад в первый класс. Сейчас дочери Олега Газманова уже 15 лет.

По словам Марины Газмановой, в первый класс они отводили Марианну всей семьей. Тогда девочка была в платьице с белыми воротничками и розовыми в горошек бантиками. В тот день Марианна просто требовала, чтобы родители как можно скорее отвели ее в первый класс.

«Как только прибыли, выскользнула из моей ладони твоя ручонка, я слышала твой звонкий голосок в толпе ребятишек и видела мелькающую рыжую головушку. Ты быстренько со всеми познакомилась, уже сидела на плече десятиклассника и отзванивала колокольчиком свой первый учебный звонок!» — заявила Марина Газманова.

Как сказала супруга музыканта, сейчас Марианна пошла уже в десятый класс. Она пожелала своей дочери найти свой дальнейший путь. Кроме того, она надеется, что у Марианны все прекрасно будет складываться в отношениях с учителями и сверстниками. По словам Марины Газмановой, она всегда будет рядом с ребенком вместе с ее отцом и братьями.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марианна ГазмановаМарина ГазмановаОлег Газманов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Газманова вспомнила, как провожала дочь в первый класс
Интересно?
Поделись с друзьями: