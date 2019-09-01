Влад Кадони назвал катастрофой яркий наряд Тодоренко

Модный эксперт Влад Кадони подверг критике яркий наряд телеведущей Регины Тодоренко, в котором она появилась на премьере фильма «Однажды в… Голливуде». По словам ведущего скандального проекта «Дом-2», появление супруги музыканта Влада Топалова в таком виде самая настоящая катастрофа. Кадони не понимает, как можно было нацепить на себя такой нелепый наряд.

«Помните, в пионерских лагерях был конкурс: в огромный бак скидывалась одежда, которую не жалко, и надо было на время подобрать себе гардероб? Регина бы точно победила!» — заявил Влад Кадони.

Отметим, что от модного эксперта досталось не только Регине Тодоренко. Не понравился эксперту и наряд на премьере того же фильма Ренаты Литвиновой. Как сказал Кадони, раньше актриса была образцом стиля, но за последние годы стала очень серой и незаметной. Он уверен, что таких как она сотни тысяч. Как он считает, если Литвинова не начнет разговаривать, то публика просто не поймет, что это она.

Раскритиковал Кадони и наряд актрисы Анны Цукановой-Котт на премьере того же фильма. По его мнению, палитра таких цветов, как черный и красный «утяжеляет». По его словам, звезде больше подошел комплект в сине-белом варианте, сообщает портал «СтарХит».