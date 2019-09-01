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Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС

Женщина призналась, что волновалась, когда к палатке подошел глава государства.

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС
Владимир Путин Фото: globallookpress.com

Недавно в подмосковном Жуковском состоялся Международный авиакосмический салон (МАКС), на котором присутствовали президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Во время беседы лидеры государств на минутку остановились у палатки, в которой Владимир Владимирович купил мороженое.

Это происходило в присутствии журналистов. Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Позже продавец, которая представилась Екатериной Сафроновой, поделилась подробностями своей второй встречи с президентом, пишет НТВ. Оказалось, компания девушки уже не первый год работает на площадке авиасалона. Более того, Екатерина «не простая продавщица» сладостей, она также отвечает за организацию торговли на мероприятии.

«Вот так совпало», — объяснила свою встречу с Владимиром Путиным россиянка.

Говоря о своей работе на авиасалоне, женщина отметила, что сильно волновалась, когда к палатке подошел президент России.

Высказался по этому поводу и официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подтвердил слова Екатерины, отметив, что на авиасалоне из года в год трудятся одни и те же организации.

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Тэги:

Владимир ПутинДмитрий ПесковмороженоеЭрдоган

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Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС
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