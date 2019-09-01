Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС

Недавно в подмосковном Жуковском состоялся Международный авиакосмический салон (МАКС), на котором присутствовали президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Во время беседы лидеры государств на минутку остановились у палатки, в которой Владимир Владимирович купил мороженое.

Это происходило в присутствии журналистов. Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Позже продавец, которая представилась Екатериной Сафроновой, поделилась подробностями своей второй встречи с президентом, пишет НТВ. Оказалось, компания девушки уже не первый год работает на площадке авиасалона. Более того, Екатерина «не простая продавщица» сладостей, она также отвечает за организацию торговли на мероприятии.

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«Вот так совпало», — объяснила свою встречу с Владимиром Путиным россиянка.

Говоря о своей работе на авиасалоне, женщина отметила, что сильно волновалась, когда к палатке подошел президент России.

Высказался по этому поводу и официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подтвердил слова Екатерины, отметив, что на авиасалоне из года в год трудятся одни и те же организации.