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Лиза Галкина сделала новую прическу любимой мамочке

Как сказала девочка, она хочет, чтобы Алла Пугачева была самой красивой на свете.

Лиза Галкина сделала новую прическу любимой мамочке
Лиза Галкина сделала матери новую прическу/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Елизаветы Галкиной в Instagram появилось архивное видео, где главными действующими лицами стали дети Примадонны. В начале видео можно увидеть, как Лиза Галкина подходит к матери и собирается сделать ей новую прическу.

«Мама, давай я тебе сделаю прическу. Можно?» — спрашивает ребенок. «Хорошо», — отвечает ее звездная мама. В это время в разговор вмешивается Гарри Галкин: «Лиза. Не надо. Я хочу, чтобы мама красивая итак была», — заявляет ребенок. Отец семейства Максим Галкин со своей стороны добавляет, что дочь сделает прекрасную прическу, так что Гарри не стоит волноваться.

«Вот и все. Красиво. Прекрасно», — говорит Лиза Галкина. Впрочем, родной братик с ней не согласен. Он считает, что новая прическа не подошла его звездной матери.

В конце видеозаписи Гарри Галкин уже «занят хозяйством». Он разыскивает в квартире утюг и кофеварку. Помогает ему в этом непростом занятии дочь певицы Кристины Орбакайте Клава Земцова, которая гостила в доме Галкина. В конце видео юморист говорит сыну, чтобы тот смотрел под ноги. Ребенка он ласково называет работником.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинКлавдия ЗемцоваЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Лиза Галкина сделала новую прическу любимой мамочке
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