Лиза Галкина сделала новую прическу любимой мамочке

Как сказала девочка, она хочет, чтобы Алла Пугачева была самой красивой на свете.

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Елизаветы Галкиной в Instagram появилось архивное видео, где главными действующими лицами стали дети Примадонны. В начале видео можно увидеть, как Лиза Галкина подходит к матери и собирается сделать ей новую прическу.

«Мама, давай я тебе сделаю прическу. Можно?» — спрашивает ребенок. «Хорошо», — отвечает ее звездная мама. В это время в разговор вмешивается Гарри Галкин: «Лиза. Не надо. Я хочу, чтобы мама красивая итак была», — заявляет ребенок. Отец семейства Максим Галкин со своей стороны добавляет, что дочь сделает прекрасную прическу, так что Гарри не стоит волноваться.

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«Вот и все. Красиво. Прекрасно», — говорит Лиза Галкина. Впрочем, родной братик с ней не согласен. Он считает, что новая прическа не подошла его звездной матери.

В конце видеозаписи Гарри Галкин уже «занят хозяйством». Он разыскивает в квартире утюг и кофеварку. Помогает ему в этом непростом занятии дочь певицы Кристины Орбакайте Клава Земцова, которая гостила в доме Галкина. В конце видео юморист говорит сыну, чтобы тот смотрел под ноги. Ребенка он ласково называет работником.