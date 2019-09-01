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Лиза Галкина по-французски призналась в любви к отцу

Девочка в свои пять лет прекрасно разговаривает на иностранном языке.

Лиза Галкина по-французски призналась в любви к отцу
Лиза Галкина прекрасно говорит по-французски/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады певицы Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появилось архивное забавное видео с ребенком. На кадрах можно увидеть, как Лиза Галкина учит французский язык. Надо сказать, что девочка, несмотря на свой юный возраст, уже неплохо разговаривает по-французски. Родители малышки хотят, чтобы она с детства знала этот прекрасный певучий язык.

На кадрах преподаватель девочки ведет запись. «Лиза, письмо. Ты готова или нет? Ты будешь писать сложные слова. Хорошо? Светит солнце. Хорошо. Давай начинай, а я тебя сниму для папы», — говорит преподаватель.

После этого смышлёный ребенок начинает выводить буквы. В какой-то момент девочка почему-то посчитала, что у нее плохо получилось. Об этом она сказала своему педагогу. Впрочем, преподаватель хвалит ребёнка и предлагает показать запись отцу телеведущему Максиму Галкину.

После этого Лиза по-французски произносит самые важные слова для любого отца. Она признается в любви к родителю: «Папа. Ты замечательный!» — говорит Лиза Галкина в конце записи.

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Лиза Галкина по-французски призналась в любви к отцу
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