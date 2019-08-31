Принцы Гарри и Уильям вместе с женами почтили память леди Дианы

Она погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже.

По всей Англии проходят памятные мероприятия по случаю 22-й годовщины смерти принцессы Дианы. В 2019-м ей должно было исполниться 58 лет.

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Еще за несколько дней до траурной даты поклонники Лели Ди стали прикреплять к воротам Кенсингтонского дворца, где жила покойная супруга принца Чарльза, ее многочисленные фотографии.

У сыновей Дианы, Гарри и Уильяма, в день годовщины смерти матери есть особые традиции, которым они не изменяют на протяжении многих лет. Братья, несмотря на ссоры и неурядицы, не стали нарушать их в этом году, сообщает портал News.com.au.

Они встретились накануне утром и несколько часов напролет говорили о принцессе Диане, рассматривали архивные фото, вспомнили семейные истории, которые до сих приносят им радость. После к ним присоединились их жены, Меган Маркл и Кейт Миддлтон, вместе с наследниками. Для принца Гарри 22-я годовщина смерти матери стала особенной – частью традиции стал его сын Арчи, который появился на свет в мае 2019 года.

Напомним, Леди Ди погибла в страшной автокатастрофе в 1997 году в столице Франции. На тот момент Гарри и Уильям были подростками 12 и 15 лет. Во многих интервью спустя годы после трагедии они не раз говорили, что до сих пор тяжело переживают эту потерю.