Звездный стиль

Климова показала дочь Месхи в стильном платье с вишенками

Малышку сфотографировали в магазине, где звездная мама подбирала школьную одежду для детей.

Климова показала дочь Месхи в стильном платье с вишенками
Екатерина Климова/globallookpress.com

41-летняя звезда российского кино Екатерина Климова много раз признавалась в своих интервью, что материнство для нее – намного главнее ее карьеры. Каждую свободную минуту актриса старается уделить своим детям, а их у нее четверо.

Старшей дочери Лизе уже 17 лет, младшей Белле – 3 года. Сыновьям Матвею и Корнею – 12 и 10 лет соответственно. С мальчиками актриса играет в активные игры, а девочек любит баловать, создавая стильные образы.

Не так давно она засветилась на вечеринке у друзей со старшей Лизой в платьях одного размера. И вот теперь показала пользователям Сети малышку-Беллу в ярко-желтое платье с ягодным принтом (вишенками). Коллеги и поклонники с восторгом восприняли милый наряд малышки.

«Ягодка наша», — отметилась в комментариях звезда сериалов, актриса Ольга Филиппова.

«Лапуська. На отца очень похожа», — написала некая Анна.

Напомним, отцом девочки является актер Гела Месхи, с которым актриса разошлась в конце июня этого года.

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Климова показала дочь Месхи в стильном платье с вишенками
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