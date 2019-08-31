НОВОСТИ

Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время

Актриса пришла на передачу Андрея Малахова, чтобы поздравить с юбилеем Игоря Крутого.

Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время
Ирина Алферова. фото: globallookpress.com

Игорь Крутой 29 июля отпраздновал юбилей. Композитору исполнилось 65 лет. Он устроил праздник для родных и друзей на курорте в Турции. А в конце августа на конкурсе «Новая волна» артист вновь отпраздновал день рождения уже устроив праздничный концерт. Сразу после завершения конкурса он приехал в Москву и снялся в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Он вместе с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым и другими гостями вспоминал яркие моменты вечеринке в Бодруме и не только.

Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию. Малахов вспомнил, как актриса в свое время снялась в клипе на песню «Ты меня любишь», которую исполнял Александр Серов. Потом артистка еще раз согласилась снять в клипе, уже с самим Крутым. «Мы все были влюблены друг в друга», — ответила Алферова на вопрос ведущего о том, кто все же был влюблен в кого.

Ирина Алферова пришла поздравить Крутого
Ирина Алферова пришла поздравить Крутого. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Когда Серов пригласил меня и мы должны были слушать песню, у меня было закрытие сезона в театре. Я оделась, меня причесали. Я очень хорошо выглядела. А у него был „Мерседес“, у единственного в Москве. Выхожу, стоит Серов у „Мерседеса“, а рядом Абдулов (Александр Абдулов был вторым мужем артистки, — Прим. ред.) копается в машине. У него не завелся „Москвич“. А я сажусь в „Мерседес“ и понимаю: отомщена», — поделилась историей Алферова.

Алферова 29 лет назад снялась в клипе Серова. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

В студию пришел и Серов. Он поблагодарил Ирину Ивановну за то, что тогда она снялась в его клипе. А Малахову удалось побывать в квартире Крутого, где он жил в молодости, когда приехали покорять столицу. Там была написана песня «Мадонна», которая прославила композитора и певца. Все в студии отметили, что за минувшие годы Алферова только похорошела и осталась такой же женственной и элегантной.

Серов тоже пришел в студию. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр СеровИгорь КрутойИрина АлфероваПрограмма "Привет Андрей!"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время
Интересно?
Поделись с друзьями: