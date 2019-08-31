Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время

Игорь Крутой 29 июля отпраздновал юбилей. Композитору исполнилось 65 лет. Он устроил праздник для родных и друзей на курорте в Турции. А в конце августа на конкурсе «Новая волна» артист вновь отпраздновал день рождения уже устроив праздничный концерт. Сразу после завершения конкурса он приехал в Москву и снялся в передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Он вместе с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым и другими гостями вспоминал яркие моменты вечеринке в Бодруме и не только.

Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию. Малахов вспомнил, как актриса в свое время снялась в клипе на песню «Ты меня любишь», которую исполнял Александр Серов. Потом артистка еще раз согласилась снять в клипе, уже с самим Крутым. «Мы все были влюблены друг в друга», — ответила Алферова на вопрос ведущего о том, кто все же был влюблен в кого.

«Когда Серов пригласил меня и мы должны были слушать песню, у меня было закрытие сезона в театре. Я оделась, меня причесали. Я очень хорошо выглядела. А у него был „Мерседес“, у единственного в Москве. Выхожу, стоит Серов у „Мерседеса“, а рядом Абдулов (Александр Абдулов был вторым мужем артистки, — Прим. ред.) копается в машине. У него не завелся „Москвич“. А я сажусь в „Мерседес“ и понимаю: отомщена», — поделилась историей Алферова.

В студию пришел и Серов. Он поблагодарил Ирину Ивановну за то, что тогда она снялась в его клипе. А Малахову удалось побывать в квартире Крутого, где он жил в молодости, когда приехали покорять столицу. Там была написана песня «Мадонна», которая прославила композитора и певца. Все в студии отметили, что за минувшие годы Алферова только похорошела и осталась такой же женственной и элегантной.