«Первый день рождения»: Савельева поздравила годовалую дочь Кулецкой

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева и модель Елена Кулецкая дружат на протяжении многих лет. Недавно младшей дочери телеведущей Александре исполнился год. В честь этого Кулецкая устроила красочную детскую вечеринку. Пропустить столь важное событие для подруги Савельева не могла и стала гостьей праздника.

Фото с торжества появилось в блоге исполнительницы. На нем предстала супруга Кирилла Сафонова в компании подруги. При этом именинницы на фото не было.

«Это официально. Наш первый детский день рождения (на всякий случай — день рождения не у Леона, а у Сашули)», — прокомментировала снимок исполнительница.

35-летняя Савельева впервые стала мамой в марте 2019 года. К этому важному событию ей помогала готовиться Елена Кулецкая. Когда певица была только беременна, у модели уже были две дочки – Александра и Ника. Кулецкая консультировала подругу по самым разным вопросам, начиная от детского питания, заканчивая колясками.

Напомним, экс-солистка «Фабрики» не собирается бросать музыку из-за рождения сына. Через полтора месяца после появления Леона на свет она уже работала в студии.