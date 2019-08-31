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«Первый день рождения»: Савельева поздравила годовалую дочь Кулецкой

Для младшей наследницы Александры модель устроила детскую вечеринку.

«Первый день рождения»: Савельева поздравила годовалую дочь Кулецкой
Саша Савельева Фото: globallookpress.com

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева и модель Елена Кулецкая дружат на протяжении многих лет. Недавно младшей дочери телеведущей Александре исполнился год. В честь этого Кулецкая устроила красочную детскую вечеринку. Пропустить столь важное событие для подруги Савельева не могла и стала гостьей праздника.

Фото с торжества появилось в блоге исполнительницы. На нем предстала супруга Кирилла Сафонова в компании подруги. При этом именинницы на фото не было.

«Это официально. Наш первый детский день рождения (на всякий случай — день рождения не у Леона, а у Сашули)», — прокомментировала снимок исполнительница.

35-летняя Савельева впервые стала мамой в марте 2019 года. К этому важному событию ей помогала готовиться Елена Кулецкая. Когда певица была только беременна, у модели уже были две дочки – Александра и Ника. Кулецкая консультировала подругу по самым разным вопросам, начиная от детского питания, заканчивая колясками.

Напомним, экс-солистка «Фабрики» не собирается бросать музыку из-за рождения сына. Через полтора месяца после появления Леона на свет она уже работала в студии.

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«Первый день рождения»: Савельева поздравила годовалую дочь Кулецкой
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