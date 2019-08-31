«Прекрасный новый сезон»: Высоцкая подвела итоги лета

В день рождения, который пришелся на середину августа, супруга Андрея Кончаловского работала над очередным выпуском своего кулинарного шоу.

Телеведущая Юлия Высоцкая несколько недель провела в Европе, путешествуя по разным странам. Во Франции она встретила и свой день рождения. 16 августа телеведущей исполнилось 46 лет.

В тот день актриса, несмотря на приятные хлопоты, сумела найти время и для работы. Перед праздничным ужином в приподнятом настроении она записала короткое обращение к подписчикам, в котором анонсировала новый сезон кулинарного шоу #сладкоесоленое.

Тогда команда актрисы отсняла и первый выпуск программы. Правда, обращение появилось в блоге Юлии лишь 31 августа. В тот же день она опубликовала и первый выпуск кулинарного шоу. Таким образом актриса подвела итоги уходящего лета.

Поработать в день рождения над своей программой Высоцкая решила по нескольким причинам: ей захотелось предстать перед камерой в красивом праздничном платье в окружении бесконечных букетов цветов.

«Лето прошло. Уже 31 августа, и мы с вами встречаемся на открытии нового сезона шоу #сладкоесоленое. Хотя, если честно, то обращение, да и сам первый выпуск мы снимаем 16 августа, в мой день рождения. Впереди у меня прекрасный вечер, а у нас – прекрасный новый сезон», — обратилась к зрителям телеведущая.

Напомним, в честь своего 46-летия Юлия Высоцкая получила необычный подарок. Ее коллеги из продюсерского центра устроили для именинницы флешмоб, который запечатлели на видео.