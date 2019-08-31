Макарский рассказал, за что наказывает детей

Актер Антон Макарский почти 20 лет состоит в браке с певицей Викторией. Пара воспитывает двух наследников – шестилетнюю Марию и четырехлетнего Ивана. За годы совместной жизни влюбленные неоднократно хотели расстаться, но каждый раз им удавалось находить компромисс.

Недавно звезда сериала «Бедная Лиза» рассказал журналистам об отношениях с супругой и воспитании детей. По словам Макарского, его профессия накладывает отпечаток на семью. Он с ужасом представляет момент, когда дети узнают, что их отец снимался в постельных сценах.

«Боюсь, Интернет сделает свое дело и когда-нибудь мне придется объяснять, почему на экране папа целуется с чужой тетей», — цитирует актера издание «СтарХит».

Говоря о наследниках, Макарский назвал вещи, которые не терпит в их поведении. По его мнению, ни при каких обстоятельствах дети не должны ябедничать друг на друга. И, если Мария и Иван все же ссорятся, то наказание получают оба.

При этом актера трудно назвать чрезмерно строгим или бесчувственным человеком. Когда Макарский приходит домой, то первым делом обнимает всех членов семьи, а во время просмотра мультфильма на трогательном моменте может и слезу проронить.

«Я в дедушку — очень сентиментальный. И с годами это прогрессирует», — признался артист.

Во время беседы Макарскому в очередной раз задали вопрос о том, кто же в семье главный. Спустя время он отвечает то же самое – мужчина. И дело вовсе не в желании быть лидером, а в большой ответственности, которая ложится на мужские плечи.

«Священник, который нас с Викой венчал, сказал мне: «Запомни, если твоя жена что-то делает не так, виновата не она, а ты», — вспомнил Макарский.

Есть вещи, которые актер своей супруге простить не сможет. Он на нее тут же обидится, если Виктория забросит пение. Макарский уверен, что у его возлюбленной настоящий дар.

«Кому много дано, с того и много спросится», — обратил внимание артист.

Напомним, об отношениях с женой Макарский говорил во время программы «Судьба человека». По его признанию, еще до брака он много раз влюблялся, но серьезных отношениях не заводил.