Умер создатель мультфильма «Утиные истории» Гордон Брэссак

Ушел из жизни легендарный американский мультипликатор, сценарист, трижды обладатель премии «Эмми» Гордон Брэссак. Об этом в своем Instagram сообщил его сын Джеймс Брэссак, режиссер и сценарист.

Создателю «Утиных историй», «Черного плаща», «Пинки и Брейна» было 68 лет. Гордон Бэссак длительное время болел и до момента кончины почти полгода пребывал в клинике. Но и в это время он находил в себе силы шутить.

В одном из постов Джеймса можно прочитать:

«Странная история, мой папа в больнице. Я уехал из города по делам, а он попросил своего друга пойти к нему домой и принести несколько DVD-дисков, чтобы как-то скрасить свой досуг. Единственный фильм, который они смогли найти, оказался «Дом моих кошмаров». После того, как ему пришлось посмотреть его 10 раз, папа перестал быть фанатом моих кинокартин. Он сказал, что это пытка. Я не виню его».

В своем последнем обращении к папе Джеймс Брэссак назвал его не просто отцом, а партнером, героем и лучшим другом. Режиссер отблагодарил родителя за то, что тот привил в нем любовь к киноискусству.