НОВОСТИ

На СТС назвали дату премьеры шоу «Форт Боярд»

Первый выпуск легендарной программы выйдет на экраны уже в конце сентября.

На СТС назвали дату премьеры шоу «Форт Боярд»
Исполнитель роли Паспарту Андре Буше Фото: пресс-служба СТС

Накануне состоялась закрытая презентация нового сезона СТС. Она собрала многих актеров и телеведущих канала, среди которых Фёдор Бондарчук, Елена Летучая, Антон Лирник, Роман Юнусов и многие другие.

Главной премьерой предстоящей осени на СТС станет продолжение культового шоу «Форт Боярд», ведущим которого стал музыкант Сергей Шнуров. Первый выпуск передачи выйдет на экраны уже 22 сентября.

На презентации проекта присутствовал исполнитель роли Паспарту Андре Буше. Во время съемок он помогал лидеру группировки «Ленинград» и участникам программы проходить испытания ради сокровищ. Свои силы на экстремальном шоу решили попробовать пятьдесят представителей отечественного шоу-бизнеса.

СТС приготовил еще несколько премьер. Поклонники телеканала познакомятся с новыми сериалами: комедией «Дылды» с Павлом Деревянко, комедийной драмой «Филатов» с Фёдором Бондарчуком, первой лентой от создателей КВН «Корни».

Напомним, во время съемок шоу «Форт Боярд» многие звезды отечественного шоу-бизнеса столкнулись с различными трудностями. Например, Эвелину Бледанс до ужаса испугали пауки и скорпионы. Актриса из сериала «Воронины» Екатерина Волкова и вовсе сошла с дистанции, когда встретилась со змеями.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Форт Боярд"канал СТСНовый "Форт Боярд"новый сезонпрезентацияПрограмма "Форт Боярд"СТСтелеканал "СТС"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На СТС назвали дату премьеры шоу «Форт Боярд»
Интересно?
Поделись с друзьями: