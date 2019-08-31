На СТС назвали дату премьеры шоу «Форт Боярд»

Первый выпуск легендарной программы выйдет на экраны уже в конце сентября.

Накануне состоялась закрытая презентация нового сезона СТС. Она собрала многих актеров и телеведущих канала, среди которых Фёдор Бондарчук, Елена Летучая, Антон Лирник, Роман Юнусов и многие другие.

Главной премьерой предстоящей осени на СТС станет продолжение культового шоу «Форт Боярд», ведущим которого стал музыкант Сергей Шнуров. Первый выпуск передачи выйдет на экраны уже 22 сентября.

На презентации проекта присутствовал исполнитель роли Паспарту Андре Буше. Во время съемок он помогал лидеру группировки «Ленинград» и участникам программы проходить испытания ради сокровищ. Свои силы на экстремальном шоу решили попробовать пятьдесят представителей отечественного шоу-бизнеса.

СТС приготовил еще несколько премьер. Поклонники телеканала познакомятся с новыми сериалами: комедией «Дылды» с Павлом Деревянко, комедийной драмой «Филатов» с Фёдором Бондарчуком, первой лентой от создателей КВН «Корни».

Напомним, во время съемок шоу «Форт Боярд» многие звезды отечественного шоу-бизнеса столкнулись с различными трудностями. Например, Эвелину Бледанс до ужаса испугали пауки и скорпионы. Актриса из сериала «Воронины» Екатерина Волкова и вовсе сошла с дистанции, когда встретилась со змеями.