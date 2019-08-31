Траволта назвал свою любимую роль в жизни

Актер признался, что лучше всего ему удается быть папой своим детям. Он на протяжении 27 лет в браке с актрисой Келли Престон.

У американского актера Джона Траволты за плечами десятки ролей в фильмах самых разных жанров. Сейчас он работает над очередной картиной. Кинолента называется «Фанат», где Траволта примерил образ безумного поклонника актера боевиков.

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Но, по признанию звезды «Криминального чтива», больше всего радости ему приносит роль отца в жизни. Джон Траволта уже 27 лет в браке с актрисой Келли Престон. У пары двое детей.

Его дочь, 19-летняя Элла Блю, выбрала профессию родителей. Недавно начинающая актриса приняла участие в картине «Ядовитая роза». Компанию ей на съемочной площадке составил Траволта.

«Она – личность. Не знаю, как она такой выросла, мне кажется, это не моя заслуга, но я ее обожал», – цитирует актера издание People.

Говоря о семье, Джон Траволта сказал несколько слов и о 8-летнем сыне Бене. У наследника уже есть масса увлечений, среди которых теннис, рыбалка, гимнастика и компьютерные игры.

По словам американского актера, он ценит мнение своих детей и не раз обращался к ним за советом. Напомним, недавно Джон Траволта стал героем комичной ситуации на премии MTV Video Music Awards. Он по случайности вручил награду исполнительницы Тейлор Свифт ее двойнику.