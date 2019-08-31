Траволта назвал свою любимую роль в жизни

У американского актера Джона Траволты за плечами десятки ролей в фильмах самых разных жанров. Сейчас он работает над очередной картиной. Кинолента называется «Фанат», где Траволта примерил образ безумного поклонника актера боевиков.
Но, по признанию звезды «Криминального чтива», больше всего радости ему приносит роль отца в жизни. Джон Траволта уже 27 лет в браке с актрисой Келли Престон. У пары двое детей.
Его дочь, 19-летняя Элла Блю, выбрала профессию родителей. Недавно начинающая актриса приняла участие в картине «Ядовитая роза». Компанию ей на съемочной площадке составил Траволта.
«Она – личность. Не знаю, как она такой выросла, мне кажется, это не моя заслуга, но я ее обожал», – цитирует актера издание People.
Говоря о семье, Джон Траволта сказал несколько слов и о 8-летнем сыне Бене. У наследника уже есть масса увлечений, среди которых теннис, рыбалка, гимнастика и компьютерные игры.
По словам американского актера, он ценит мнение своих детей и не раз обращался к ним за советом. Напомним, недавно Джон Траволта стал героем комичной ситуации на премии MTV Video Music Awards. Он по случайности вручил награду исполнительницы Тейлор Свифт ее двойнику.