Газманов станцевал перед женой в одном полотенце

Форме 68-летнего Олега Газманова поклонницы впечатляются каждый, раз как артист или его супруга Марина публикуют в своих лентах социальной сети Instgaram соответствующие снимки. Благо, делают это супруги довольно часто, так получать эстетическое удовольствие от отличной физической формы автора «Есаула» могут постоянно.
Кстати, свежий пост о певце не заставил себя долго ждать. Его опубликовала жена артиста. На кадрах видео Олег Газманов танцует на фоне моря в номере отеля перед своей женой в одном полотенце.
«Доброе утро! На разминку становись! Два сообщающих сосуда ты и я и в радости, и в горести. Все чувства на двоих. Так что радуемся больше и ярче в парах! Погода — ясные дни, испьем по капелькe, мелкими глоточками…», — прокомментировала супруга звезды ролик.
Поклонники в очередной раз отметили «вечную молодость» артиста. А Марине досталось комплиментов за то, что она делает Олега Газманова по-настоящему счастливым.
Напомним, всего несколько дней назад звездная пара еще была в Москве и очень душевно прогулялась по улочкам столицы. Певец признался, что особенной любовью у него пользуются Воробьевы горы.