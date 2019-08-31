Харламов высмеял сообщения о многомиллионном отдыхе его жены на Мальдивах

Немало удивили юмориста Гарика Харламова сообщения в некоторых СМИ о том, что отдых его супруги на Мальдивах обошелся в кругленькую сумму – четыре миллиона рублей. Обобрала, мол, до нитки своего благоверного актриса.

«Желтые новости считают мои расходы, но указывают не точные цифры. Я решил, все сам подсчитать и честно рассказать сколько, и на что я трачу», — пишет в своем Instagram Харламов.

Чтобы основательней высмеять публикацию, юморист использовал старый прием – довести эту новость до абсурда, что он и сделал. В нескольких коллажах Гарик рассказал о других, «более масштабных» своих тратах.

Так, он сообщил, что вложил в собственную бургерную на МКС 80 миллионов евро, 134 миллиона 523 рубля отдал за возможность усыновить детеныша тюленя из зоопарка, собирается потратить 100 миллионов долларов на создание собственных вооруженных сил, а также спустил шесть миллиардов долларов на установку, которая подает фисташковое мороженое сразу в мозг.

Напомним, летний отдых красавицы Кристины Асмус на Мальдивах был действительно хорош. В своем Instagram звезда «Интернов» частенько делилась снимками красивых видов местных пейзажей и себя на их фоне.