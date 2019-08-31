Вера Брежнева «оторвалась» на концерте Monatik в Юрмале

Незабываемые ощущения накануне пережила известная певица Вера Брежнева. Она прекрасно знает эмоции, которые артист испытывает на сцене, а вот что значит посмотреть выступление любимого певца из зала – вновь открытые звездой впечатления. Ими артистка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram, где опубликовала видео с концерта.

«Я обожаю ходить на музыкальные концерты!! И стараюсь по возможности выбираться, хотя это бывает не часто… Вчера Monatik был со своим шоу в Юрмале. Но когда тебе нравится артист и его творчество, ты готов ездить в другие города за этим кайфом. И мы поехали! 2 часа бесконечных танцев, пения, радости…», — признается Вера Брежнева.

Певица подчеркнула, что в тот вечер на шоу она поняла, что испытывают люди, которые из других городов приезжают на ее выступления. Потому звезда призвала своих фанатов почаще ходить на выступления любимых артистов, дарить билеты на них своим родным, близким и друзьям, потому что музыка, как отмечает Вера Брежнева, объединяет и открывает сердца.