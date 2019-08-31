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Умерла известная американская актриса Валери Харпер

Звезде ситкомов было 80 лет.

Умерла известная американская актриса Валери Харпер
Валери Харпер. Фото: @thevalerieharper

Жизнерадостная комедийная американская актриса, звезда 70-х годов, Валери Харпер скончалась в США. Артисткее, которая стала популярна благодаря роли Роды Моргенштерн, было 80 лет. Многие годы она боролась с онкологическим заболеванием и битву эту проиграла.

«Моя дорогая и заботливая супруга, с которой мы вместе прожили почти 40 лет, скончалась после нескольких лет борьбы с раком. Она никогда не будет забыта», — цитирует слова супруга актрисы Тони Каччотти The Hollywood Reporter.

Сообщается также, что 10 лет назад у нее диагностировали рак легких, хотя Валери никогда не курила, а в 2013-м врачи предрекли звезде смерть в течение трех месяцев из-за редкого онкологического заболевания — лептоменингиального канцероматоза. Харпер прошла курс химиотерапии. Супруг звезда признавалась, что ему советовали оставить жену в хосписе, но он наотрез отказался.

Валери Харпер была обладательницей четырех премий «Эмми» и одного «Золотого глобуса», которые ей вручил и за участие в «Шоу Мэри Тайлер Мур».

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Умерла известная американская актриса Валери Харпер
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