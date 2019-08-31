Виктория Боня больше не будет жить в Монако

А вот куда перебралась светская львица на ПМЖ, пока держится в секрете.

Недавно Виктория Боня заставила всерьез взволноваться своих поклонников, когда предстала на одном из снимков в своем Instagram в облегающем платье. Тогда фанаты предположили, что звезда «Дома-2» в «интересном положении». Но вот новый пост в ленте добавил интриги уже по другому поводу.

больше по теме Боня показала стрелки на глазах, сделанные с помощью трафарета Однако преображение оценили не все поклонницы телеведущей.

В своей публикации Виктория призналась, что она, наконец-то, сделала очень важный шаг в своей жизни.

«Это как новая глава в книге жизни и начинается она так — Я долго об этом мечтала, думала и наконец-то приняла это решение! Мы с дочкой переехали из Монако. Конечно, это место всегда будет нашим вторым домом, но жить мы теперь будем в другом месте…», — пишет Боня, поинтересовавшись у поклонников, догадываются ли они, где она теперь обоснуется.

Комментаторы, в основном, сходилась на двух-трех вариантах: Москва, Лондон и Лос-Анджелес. Но были несколько экзотичные варианты, пита Омска, Череповца, Дагестана.

Напомним, несколько дней назад Виктория объяснила, почему она отказалась от алкоголя.