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Шейк в колготках, пиджаке и без юбки предложила стиль для уикэнда

Очередной дерзкий образ модель продемонстрировала в своем Instagram.

Шейк в колготках, пиджаке и без юбки предложила стиль для уикэнда
ИРИНА ШЕЙК (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Возвратившись из Европы, где российская модель Ирина Шейк отдыхала со своей мамой, в Нью-Йорк, звезда продемонстрировала своим поклонникам новый образ. Он вышел весьма дерзким, но относительно не новым.

На кадрах небольшого ролика Ирина дефилирует в черном нижнем белье, черных колготках и лаковом черного же цвета пиджаке. На ногах модели – туфли. Ни юбки, ни брюк на Шейк нет. При этом свой образ она назвала «стилем для уикэнда». Роковой образ дополнила яркая красная помада на губах.

Смелый и даже дерзкий образ подписчицы оценили, однако, некоторые высказали очевидное предположение о том, что в повседневной жизни в таком виде на улице показываться, конечно, нельзя.

Как отмечает кр.ru, уже через несколько дней в «Большом яблоке» начнется очередная Неделя моды и, скорее всего, в показах примет участие и российская модель. Так что, вполне возможно, этот ролик стал некой репетицией.

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Шейк в колготках, пиджаке и без юбки предложила стиль для уикэнда
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