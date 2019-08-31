Навка впервые вместе с пятилетней дочерью приготовила борщ

Похоже, летний, августовский отдых на отечественных курортах у олимпийской чемпионки Татьяны Навки подошел к концу. Фигуристка вернулась домой и окунулась в повседневные заботы. В своей очередной публикации в социальной сети Instagram супруга Дмитрия Пескова гордо поделилась фотоотчетом с кухни.

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Татьяна Навка дождалась того, что ее младшая дочь, пятилетняя Надя, стала практически полноценно помогать маме с готовкой.

«Честно признаюсь, давно не готовила борщ. А это одно из моих любимых блюд. Наш первый, совместный с Надюшей, домашний Борщ! Мы очень старались, и у нас получилось ооооочень вкусно! Потому что с любовью! Особенно, для папы!», — подписала несколько фотографий звезда.

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На снимках Навка вместе с Надей жарят морковь и свеклу, опускают в кастрюлю горсти капусты. Кстати, в комментариях поклонники бывшей спортсменки отмечают, что «звездный» суп получился несколько густым из-за большого количества капусты. Но все выглядит очень даже аппетитно.