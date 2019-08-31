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Пригожин поделился уникальными кадрами с Иосифом Кобзоном

Продюсер назвал ролик «обращением сильного духом мужчины».

Пригожин поделился уникальными кадрами с Иосифом Кобзоном
Иосиф Пригожин. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

30 августа российские артисты вспоминали Иосифа Кобзона, который ушел из жизни в этот день ровно год назад. Как писал портал Teleprogramma.pro, о супруге, истории знакомства с певцом рассказала и его вдова Нелли Кобзон. А Instagram звезд пестрит постами звезде советской и российской эстрады.

Почтил память певца и Иосиф Пригожин, который на своей странице в Сети опубликовал уникальное, эксклюзивное видео с Кобзоном, записанным, по всей видимости, в последние годы жизни артиста.

«Это пожелания одного из самых сильных духом мужчин на планете. Он был ориентиром для многих поколений. Сегодня ровно год, как его с нами нет. Народный артист всего Советского союза — именно так он просил называть его со сцены. Учитель, наставник и настоящий друг. Полное ощущение, что он жив и находится где-то рядом. Иосиф Давыдович Кобзон навсегда останется национальным достоянием нашей Родины», — комментирует редкие кадры продюсер.

«Как хочется, чтобы все народы, где сегодня льется кровь, обрели мир, счастье, покой, благополучие. Как хочется, чтобы люди были просто счастливы. И тогда жизнь наша будет счастливой, и мои внуки вырастут счастливыми в счастливых странах, с счастливыми друзьями. Я люблю всех вас, и хочу, чтобы вы были всегда счастливы», — говорит в небольшом ролике певец.

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видеобращениеИосиф КобзонИосиф Пригожинпродюсерредкое видео

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Пригожин поделился уникальными кадрами с Иосифом Кобзоном
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