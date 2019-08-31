«Матч ТВ» запустит необычное шоу «Дерби мозгов»

В новом сезоне на российском телевидении появится одно необычное шоу. Его создали на специализированном спортивном федеральном канале «Матч ТВ». И, конечно, оно будет посвящено спорту, а именно, футболу. Программу назвали «Дерби мозгов», вести ее будет Денис Левко.

Суть игры заключается в том, что две противоборствующие стороны отвечают на вопросы, связанные с этим популярным во всем мире и в нашей стране видом спорта. За победу борются «команда «Матч ТВ»» и «народная», в которую входят обычные жители России, любящие футбол и разбирающиеся в нем, сообщает пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

больше по теме Роналду стал самым популярным футболистом по версии Pornhub А вот Дэвид Бекхэм закрыл список ТОП-10.

Авторы шоу отмечают, что одна из главных целей викторины популяризировать игру в рядах массового зрителя. Футбольное развлечение абсолютно для всех: над ребусами, загадками, каверзными вопросами посмеется и простой зритель, и эксперт в области футбола.

Отметим, первый выпуск выйдет в эфир на канале «Матч ТВ», 1 сентября, 23:55 (мск).