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Режиссер Бортко снялся с гонки за кресло губернатора Санкт-Петербурга

Об этом он неожиданно заявил во время телебатов.

Режиссер Бортко снялся с гонки за кресло губернатора Санкт-Петербурга
Владимир Бортко: Фото: кадр из ток-шоу «Познер»

За неделю до Единого дня голосования 8 сентября с неожиданным и даже несколько скандальным заявлением в эфире телеканала «Санкт-Петербург» выступил известный режиссер Владимир Бортко. Будучи одним из кандидатов на пост губернатора Северной столицы, выдвинутым от КПРФ, он сказал, что снимает свою кандидатуру.

Режиссер пообещал, что обязательно принесет соответствующее заявление в местный избирком. При этом Бортко подчеркнул, что свое это решение он ни с партией, ни с ее лидером Зюгановым он не согласовывал, и потому примет любые санкции со стороны руководства партии за свое своеволие.

Напомним, несколько месяцев назад Владимир Бортко высказался о смерти Элины Быстрицкой.

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Режиссер Бортко снялся с гонки за кресло губернатора Санкт-Петербурга
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