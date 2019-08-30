Ким Кардашьян превратила в модель бывшую заключенную

Для выпуска собственной коллекции корректирующего белья жена Канье Уэста прошла через «огонь, воду и медные трубы». Девушка долгое время пыталась отстоять название своей линейки «Кимоно», несмотря на бурный протест японцев. Однако после, посовещавшись с фанатами, сдалась и представила SKIMS Solutionwear.
А лицом коллекции выбрала заключенную, осужденную на пожизненный срок.
Вдохновившись судьбой 64-летней Элис Мари Джонсон, Ким не сдалась. А отправилась в Белый дом, чтобы попросить самого Дональда Трампа о пересмотре дела.
Так Элис, еще недавно отбывающая срок за преступления связанные с наркотиками, оказалась на свободе.
Элис оказалась обладательницей на редкость спортивной фигуры и сразу приняла приглашение Ким поработать манекенщицей. Теледива уверена, что непростая судьба ее «подопечной» привлечет еще большее внимание к бренду.