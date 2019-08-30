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Ким Кардашьян превратила в модель бывшую заключенную

Ради освобождения 64-летней Элис Мари Джонсон Ким отправилась в Белый дом.

Ким Кардашьян превратила в модель бывшую заключенную
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Для выпуска собственной коллекции корректирующего белья жена Канье Уэста прошла через «огонь, воду и медные трубы». Девушка долгое время пыталась отстоять название своей линейки «Кимоно», несмотря на бурный протест японцев. Однако после, посовещавшись с фанатами, сдалась и представила SKIMS Solutionwear.

А лицом коллекции выбрала заключенную, осужденную на пожизненный срок.

Вдохновившись судьбой 64-летней Элис Мари Джонсон, Ким не сдалась. А отправилась в Белый дом, чтобы попросить самого Дональда Трампа о пересмотре дела.

Так Элис, еще недавно отбывающая срок за преступления связанные с наркотиками, оказалась на свободе.

Элис оказалась обладательницей на редкость спортивной фигуры и сразу приняла приглашение Ким поработать манекенщицей. Теледива уверена, что непростая судьба ее «подопечной»  привлечет еще большее внимание к бренду.

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Тэги:

Канье УэстКим КардашьянЭлис Мари Джонсон

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Ким Кардашьян превратила в модель бывшую заключенную
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