Ким Кардашьян превратила в модель бывшую заключенную

Для выпуска собственной коллекции корректирующего белья жена Канье Уэста прошла через «огонь, воду и медные трубы». Девушка долгое время пыталась отстоять название своей линейки «Кимоно», несмотря на бурный протест японцев. Однако после, посовещавшись с фанатами, сдалась и представила SKIMS Solutionwear.

А лицом коллекции выбрала заключенную, осужденную на пожизненный срок.

Вдохновившись судьбой 64-летней Элис Мари Джонсон, Ким не сдалась. А отправилась в Белый дом, чтобы попросить самого Дональда Трампа о пересмотре дела.

Так Элис, еще недавно отбывающая срок за преступления связанные с наркотиками, оказалась на свободе.

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Элис оказалась обладательницей на редкость спортивной фигуры и сразу приняла приглашение Ким поработать манекенщицей. Теледива уверена, что непростая судьба ее «подопечной» привлечет еще большее внимание к бренду.