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Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта

Он до сих пор остается под присмотром врачей

Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Супруга Петра Мамонова рассказала о его самочувствии ФОТО: Global Look Press

Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии здоровья актера и музыканта. Ольга Мамонова поделилась, что он до сих пор находится под наблюдением врачей.

«По моим подсчетам следующая операция будет через 26 дней. Врачи говорят, что состояние стабильное, он будет находиться в обычной палате», — рассказала Ольга Радио «КП».

В понедельник, 26 августа, актеру и музыканту сделали операцию. И пока Петр Мамонов останется под присмотром врачей кардиологического отделения больницы до следующей операции на сердце – будет выполнено второе стентирование — установка в сосуды специального каркаса, который обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом.

69-летний Петр Мамонов был госпитализирован в Первую Градскую больницу имени Пирогова в Москве с диагнозом обширный инфаркт, пишет сайт OA.

Петр Мамонов известен не только, как создатель музыкальной группы «Звуки Му», но и своими моноспектаклями, ролями в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Царь», «Шапито-шоу», «Иерей-сан».
Мамонов был награжден кинопремиями «Ника», «Золотой орел», а также призом XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме «Остров».

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Петр Мамонов

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Супруга Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта
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