НОВОСТИ

Звезда «Домашнего ареста» упрекнул за подражание Западу и Европе

Актер Роман Мадянов напомнил, что все траты должны ложиться на плечи мужчины.

Звезда «Домашнего ареста» упрекнул за подражание Западу и Европе
Роман Мадянов уверен, что обеспечивать семью должен мужчина и не нужно смотреть на Запад ФОТО: кадр из сериала "Домашний арест"

Актер Роман Мадянов, известный зрителям работами в «Домашнем аресте», «Левиафане», «Утомленных солнцем 2», упрекнул россиян за постоянное подражание Европе.

Он осудил попытки сравнять в обязанностях женщин и мужчин и резко раскритиковал ситауции, когда семьи делят счета за коммуналку или чеки из ресторанов пополам.

В этом вопросе у актера четкая позиция: все траты ложатся на плечи мужчины. А вот уж как он это будет делать и откуда возьмет деньги, никого волновать не должно.  С самых юных лет ему привили данную мысль — мужчина является ключевым добытчиком в семье, поскольку он должен взять на себя заботу о близких людях, сообщает сайт Актуальные новости.

«Мы всего с запада нахватались, а оттуда, поверьте, хватать не надо… Европе уже шандец настал», — заключает Роман Мадянов.

Заслуженный артист добавил, что русские остаются последним оплотом нравственности и главная борьба для них еще впереди, пишет Радио «КП» со ссылкой на «Известия».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Роман Мадянов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда «Домашнего ареста» упрекнул за подражание Западу и Европе
Интересно?
Поделись с друзьями: