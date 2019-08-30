Звезда «Домашнего ареста» упрекнул за подражание Западу и Европе

Актер Роман Мадянов напомнил, что все траты должны ложиться на плечи мужчины.

Актер Роман Мадянов, известный зрителям работами в «Домашнем аресте», «Левиафане», «Утомленных солнцем 2», упрекнул россиян за постоянное подражание Европе.

Он осудил попытки сравнять в обязанностях женщин и мужчин и резко раскритиковал ситауции, когда семьи делят счета за коммуналку или чеки из ресторанов пополам.

В этом вопросе у актера четкая позиция: все траты ложатся на плечи мужчины. А вот уж как он это будет делать и откуда возьмет деньги, никого волновать не должно. С самых юных лет ему привили данную мысль — мужчина является ключевым добытчиком в семье, поскольку он должен взять на себя заботу о близких людях, сообщает сайт Актуальные новости.

«Мы всего с запада нахватались, а оттуда, поверьте, хватать не надо… Европе уже шандец настал», — заключает Роман Мадянов.

Заслуженный артист добавил, что русские остаются последним оплотом нравственности и главная борьба для них еще впереди, пишет Радио «КП» со ссылкой на «Известия».