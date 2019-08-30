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Жанна Эппле призналась, что стала похожей на Гурченко

Актриса поделилась грустными мыслями с поклонниками в соцсети.

Жанна Эппле призналась, что стала похожей на Гурченко

Поклонники Жанны Эппле не устают отмечать, что актриса выглядит значительно моложе своих 55 лет. Но недавно артистка призналась в соцсети, что возраст все-таки берет свое. Она уверена, что со временем становится все больше похожа на легендарную Людмилу Гурченко.

Эппле опубликовала в Instagram фото, на котором позирует перед зеркалом в примерочной магазина. На снимке она задорно улыбается на камеру, но в подписи к посту озвучивает немного грустные мысли.

«Мне кажется, что я становлюсь похожа на Гурченко. Только проще, невостребованнее, не пою и вообще. Но что-то в лице у меня такое появляется… от Людмилы Марковны в поздней поре», – отмечает Жанна.

Поклонники поспешили не согласиться с рассуждениями заслуженной артистки и заверили, что ее внешность с годами практически не меняется. «Вы красотка! И даже не сравнивайте себя с Гурченко! Вы в 100 раз лучше!», «Вы – красотуля. Стильная, интеллигентная и женственная», «Жанна, вы изумительны, прекрасны и женственны», «Нет, не похожа на Людмилу Марковну, вы очень индивидуальны. Вас можно бесконечно любить за одну только улыбку. Фирменная улыбка Эппле», – восхитились комментаторы.

Фото: Instagram@epple.ymnaya

А на днях актриса неожиданно пожаловалась фанатам, что она начала изучать информацию о домах престарелых, хотя пока эта тема ее не коснулась.

«В таком возрасте слушаешь про дома для престарелых с всевозрастающим вниманием… Вариантов на самом деле, не так уж и много. Перебирать их уже нет сил», – написала Эппле в соцсети.

А как считаете вы? Похожа ли Жанна Эппле на Людмилу Марковну?

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Тэги:

InstagramАктрисаЖанна ЭпплеЛюдмила Гурченко

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Жанна Эппле призналась, что стала похожей на Гурченко
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