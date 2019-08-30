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Знаменитый телепутешественник Беар Гриллс чуть не погиб на съемках шоу

У мастера по выживанию началась тяжелая аллергическая реакция на укус пчелы.

Знаменитый телепутешественник Беар Гриллс чуть не погиб на съемках шоу
Беар Гриллс оказался на грани жизни и смерти. Опять. Фото: Anthony Devlin/ZUMAPRESS.com

Самый известный в мире мастер выживания — телеведущий Беар Гриллс — чуть было не погиб во время съемок очередного шоу. На острове в отдаленной части Тихого океана 45-летнего мужчину укусила пчела, и у него началась тяжелая аллергическая реакция. Как сообщает The Sun, ведущий впал в опасный для жизни анафилактический шок. На помощь ему пришли медики, сделав необходимый укол.

Добавим, что ЧП произошло в первый день съемок шоу «Остров сокровищ». Гриллс как раз высадился на необитаемую землю вместе с группой искателей приключений (по сценарию они должны найти спрятанный там сундук с призом в 100 000 фунтов стерлингов). Будучи укушенным пчелой, он попытался продолжить работу, но ему помешали жутко опухшие глаза. К счастью, в итоге все закончилось хорошо.

«Спасибо за огромное количество ваших сообщений. Я уже в полном порядке», — написал Беар в Instagram, выложив в «сториз» фото пришедшего в норму лица.

Беар Гриллс
На момент данной публикации с Беаром Гриллсом все в порядке. Фото: instagram.com/beargrylls/

Кстати, в жизни отважного искателя приключений это не первый подобный случай. В 2016 году у Гриллса была такая же тяжелая реакция на укус пчелы, когда он выкурил улей, чтобы украсть мед.

А вы смотрите шоу Беара Гриллса?

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Знаменитый телепутешественник Беар Гриллс чуть не погиб на съемках шоу
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