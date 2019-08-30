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«Король Лев» стал самым кассовым фильмом года

По результатам проката лента обошла фильм «Мстители: Финал».

«Король Лев» стал самым кассовым фильмом года
«Король Лев», 2019

История об отважном львенке по имени Симба больше умиляла родителей, чем детей. Настолько новый мультфильм получился красочным и добрым.

А потому неудивительно, что анимационная лента признана «Фильмом года». К пятнице, 30 августа, картине удалось собрать 2,57598 млрд рублей. До этого первое место удерживал фильм «Мстители: финал»…  Примечательно, что в первом, как и во втором случае речь идет о сборах в России без учета СНГ.

Любопытно, что компания Disney, вдохновленная прокатом «Короля Льва», намерена следом переснять и «Бэмби». Новый проект будет выполнен с помощью тех же современных технологий, что использовались и в «Короле Льве». А вот все герои и сюжет останутся.

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«Король Лев»«Мстители: Финал»киноновинки

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«Король Лев» стал самым кассовым фильмом года
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