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Ефремов назвал нелепым фэйковый трейлер «Ангелов Чарли»

После выхода измененного ролика 55-летний актер признался, что не смотрел оригинальный фильм.

Ефремов назвал нелепым фэйковый трейлер «Ангелов Чарли»
Фэйковый Михаил Ефремов. Кадр из ролика на YouTube-канале "Andrew Chaushesku"

Михаил Ефремов прокомментировал историю с фэйковым трейлером к блокбастеру «Ангелы Чарли», который накануне набрал огромную популярность в Сети. Как отметил актер, ролик с его «участием» получился забавным но совершенно нелепым.

Звезда театра и кино неожиданно заявил, что он не киноман. А сам фильм про девушек, работающих секретными агентами, он попросту не видел, как и оригинальный трейлер продолжения картины.

«Прикольная нелепица. Просто не понимаю, к чему все это. Сделано вроде хорошо», – оценил видео 55-летний артист.

Напомним, забавный ролик создал волгоградский блогер с помощью нейросети DeepFake. Искусственный интеллект способен натуралистично заменить лицо любого персонажа из любого фильма на лицо того, кого выберет пользователь.

Андрей Чаушеску наложил лицо Ефремова на всех трех героинь боевика, которых играют Наоми Скотт, Кристен Стюарт и Элла Балинска. В итоге «Михаил Олегович» наряжается в роскошные платья, стреляет на ходу из автомобиля, танцует и, конечно, произносит фразу «Привет, Чарли!».

По материалам «360».

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«Ангелы Чарли»актерМихаил Ефремовнейросеть

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Ефремов назвал нелепым фэйковый трейлер «Ангелов Чарли»
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