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Числов оставил родным большие долги за квартиру

В последние годы актер серьезно болел и был не в состоянии зарабатывать.

Числов оставил родным большие долги за квартиру
Александр Числов. Фото: globallookpress.com

За свою карьеру в отечественном кино Александр Числов исполнил роли во множестве фильмов и сериалов. Но, как известно, в последние годы здоровье «короля эпизодов» пошатнулось. Он страдал алкоголизмом, серьезно болел и лишился дохода, перестав сниматься.

Заботу об артисте взяла на себя его племянница Светлана Андрианова, которая ухаживала за ним до самой его смерти. В благодарность, а также из опасения, что его могут убить, еще шесть лет назад Александр подарил родственнице свою единственную недвижимость – двухкомнатную квартиру в Алтуфьево.

Сейчас семья актера готовится к прощанию с ним, но Светлана смогла найти немного времени, чтобы пообщаться с корреспондентом портала Teleprogramma.pro. Как призналась племянница, за квартиру накопился большой долг по коммунальным платежам.

«Я его (Числова. – Прим. ред.) содержала, но денег всё же хватало не на всё, потому накопился большой долг за квартиру. Все очень печально, и мы даже не знаем, на что будем хоронить моего дядю», – призналась Андрианова, зарплата которой составляет менее 40 тысяч рублей в месяц.

Родственники скончавшегося накануне в больнице артиста надеются, что в этой непростой ситуации им помогут собрать средства Гильдия актеров и программа Андрея Малахова «Прямой эфир».

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Числов оставил родным большие долги за квартиру
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