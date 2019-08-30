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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

В ролике можно увидеть Линду Хэмилтон и Шварценеггера в его звездной роли.

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Арнольд Шварценеггер в его звездной роли в новом "Терминаторе". Кадр из трейлера картины

В 1984 году фильм «Терминатор» принес мировую славу Джеймсу Кэмерону. А 1 ноября на большие экраны выйдет шестая часть франшизы о роботе-убийце из будущего, режиссером которой стал оскароносный Тим Миллер.

В картине «Терминатор: Темные судьбы» зрители вновь увидят Арнольда Шварценеггера и Линду Хэмилтон. Сара Коннор и уже легендарный T-800 вновь займутся спасением человечества, теперь уже в компании полукиборга Грейс, роль которой исполнит Маккензи Дэвис.

Очередной Терминатор, присланный искусственным интеллектом из будущего в 2022 год, будет охотиться за девушкой по имена Даниэлла, в роли которой в фильме появится Наталия Рейес. В Сети уже опубликован новый трейлер фантастического боевика, в котором можно увидеть самого Арнольда, Хэмилтон и других артистов.

Кэмерон стал продюсером новой картины. В интервью порталу Deadline режиссер отметил, что команда фильма работает, «засучив рукава». Только общая концепция сюжета обсуждалась несколько недель. Профессионализм своего коллеги Миллера Джеймс оценил очень высоко.

«Моя роль продюсера заключалась в подготовке к производству и написании сценария. Но это был фильм Тима. Миллер – режиссер, который точно знает, что делать, и вы просто даете ему действовать самостоятельно», – говорит Кэмерон.

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«Терминатор: Темные судьбы»Арнольд ШварценеггерДжеймс КэмеронЛинда ХэмилтонТерминатор

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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
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