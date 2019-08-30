«Евровидение — 2020» пройдет в городе Роттердам

Песенный конкурс «Евровидение — 2020» пройдет в Роттердаме, в концертном зале Ahoy. Об этом сообщили в оргкомитете грандиозного шоу. Продюсеры отметили, что голландский город имеет не только богатую историю и особые отличительные черты, но и необходимую техническую оснащенность вкупе с развитой инфраструктурой.

Напомним, на «Евровидении — 2019» победил певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, поэтому следующий конкурс перекочевал в его страну. Однако столица государства — Амстердам — изначально отказалась проводить мероприятие, так как все подходящие площадки были уже заняты. Кроме Роттердама еще рассматривался город Маастрихт, но победивший кандидат был вне конкуренции.

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Добавим, что полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая 2020 года, а финал — 16-го числа.

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