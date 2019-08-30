Жена звездного участника «Битвы экстрасенсов» Пахома скончалась от рака

Жена звезды «Битвы экстрасенсов», актера и музыканта Сергея Пахомова скончалась после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Жизнь первого главреда издания «ELLE декор» Натальи Почечуевой унес острый лейкоз.

Рак у женщины диагностировали около пяти лет назад. Пахом во всем поддерживал супругу. Когда он вошел в состав команды ясновидящих нового проекта «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», стало известно, что Наталье требуется трансплантация. Узнав об этом в последний момент, Пахом все же отправился на остров, но вскоре буквально умолял других членов племени отпустить его домой.

«Я должен быть рядом с ней», – просил экстрасенс.

При содействии Яны Трояновой артист оставил проект и улетел в Германию, где лежала в клинике жена. Казалось, болезнь может отступить, однако этого не произошло. Натальи Почечуевой не стало 24 августа, муж был рядом с ней до ее последних минут, сообщает vokrug.tv. Прощание пройдет в Берлине, затем тело журналистки кремируют.

Напомним, Сергей Пахомов пришел на «Битву экстрасенсов» в 2015 году и стал одним из самых популярных участников эзотерического проекта.